'Aşık olacağım kişi benden üstün olmalı'

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Oyuncu Selin Demiratar, "Birlikte olduğum insanın mutlaka benden biraz daha üstün olmasını bekliyorum. Aşık olabilmek için karşımdakine gerçekten hayranlık duymam gerekiyor" dedi

Son olarak 'Huzur Sokağı' dizisinde oynayan Selin Demiratar, Zeynep Özek'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayın yapan MBC4 kanalı için hazırladığı 'Turki Extra' programına konuk oldu.



Demiratar, dışarıdan bakıldığında çok sakin bir yapıda görünmesine rağmen yaşamda enerji, adrenalini sevdiğini anlatırken en büyük hayallerinden birisinin savaş pilotluğu ve F-16 uçağını kullanmak olduğunu, gökyüzünde kendisini özgür hissedebileceğini anlattı. İşini yaparken heyecanlanan insanlarla birlikte çalışıldığı zaman aynı duygunun paylaşıldığını ifade eden Demiratar, 'Huzur Sokağı'na benzer hikayelerin daha önce büyük, major bir kanalda çekilmediği için tartışılmasına şaşırmadığını söyledi. Dizide, Kutsi'nin canlandırdığı ibadetlerini aksatmayan tıp öğrencisi 'Bilal'e aşık olan zengin ve merhametli 'Feyza' adlı kızı canlandıran Selin Demiratar, çeşitli kesimlerin diziyi politik görmesine rağmen sette bunu hissetmediğini ifade ederek şöyle dedi:



"GARANTİSİNİ ALDIM"

"Hayatın içinde her türlü hikaye var. Hikaye içinde ayrımcılık, çatıştırma durumuna girmiş olsak bu işin içinde olmazdım. Aslında bunun garantisini alarak işe başladım. Bana, 'Nasıl böyle bir risk alabildin?' diyebiliyorlar. Ben bir oyuncuyum ve aslında buna bir risk olarak bakmıyorum. İnsanlar oynadığınız karakterlerle sizi bağdaştırmak istiyor. Ama biz oyuncuyuz ve bir hikaye anlatmaya çalışıyoruz. Bu hikayeler hayatın içinde varsa o zaman ben bunu niye yapmayayım? O katı ve dar görüşlere hiçbir zaman inanmıyorum. Canlandırdığım karakter gibi dışarıda dolaşmıyorum. O yüzden gayet rahat bu projenin içine girdim."



"HÜZNÜ KARAKTER EDİNENLERİ SEVMEM"

Selin Demiratar, toplum yaşamında kısıtlamalar konulmaması, herkesin istediği gibi giyinmesi ve yaşamasından yana olduğunu söyledi. Demiratar, Arap sunucu Liana Dahdouh'un ünlü oyuncuyu hayranlarının tarafından 'Hüzünlü' bir kadın olarak görüldüğünü vurgulaması üzerine, "Hüzünlü bakmayı bilmem. Açıkçası; hüznü karakter haline getirmiş olanları sevmem aslında. Olabildiğince iç enerjimizi yüksek tutmamız gerektiğine inanıyorum. Hayata olabildiğince iyi tarafından bakabilmek için çaba göstermeliyiz. Bir iş çok tutunca ister istemez seni o karakterle özdeştiriyor, biraz da öyle görüyorlar. Dışarıda çok fazla görünen bir insan olmadığım için akıllarda da hep öyle kalıyorum" dedi. Demiratar, bir soru üzerine anne olmayı, özel yaşamına biraz zaman ayırmak istediğini ifade ederken, 16 yaşından bu yana durmadan çalıştığını, bir projede daha yer aldıktan sonra ara vereceğini söyledi. Selin Demiratar, aşk konusunda şöyle konuştu:



"BENDEN ÜSTÜN OLMALI"

"Ne zaman, nerede kime aşık olacağınız ile ilgili bir tanım yok. Ancak, bulunduğunuz çevreden birisi ile tanıştığınız için ona aşık oluyorsunuz. Ama eğer aile, çocuk sahibi olmak kısmında iyi güven veren bir insandan çocuk yapmak istiyorum. Aşk, tutku tabii insanlara her zaman şey yapabiliyor. Ama mutlaka geleceğini kurabileceğin birisi olması gerekiyor. En önemli şey bu anlamda güven. Birlikte olduğum insanın mutlaka benden biraz daha üstün olmasını bekliyorum açıkçası. Öğrettiğim değil de, öğrenebileceğim, bana bir şey katacak birisinin olması veya hayranlık duymam gerekiyor. Aşık olabilmem için karşımdakine gerçekten hayranlık duymam gerekiyor. O yüzden gerçekten benden biraz daha donanımlı olursa aşk ve tutku büyüyor bende."