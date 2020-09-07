Netflix'in Türkiye'nin yerli yapımlarından biri olan ve herkes tarafından çok sevilen, kadrosuyla dikkatleri çeken Aşk 101'in ikinci sezon çekimleri başrol oyuncularının koronavirüs testinin pozitif olması nedeniyle durduruldu.

Netflix Türkiye'nin yerli yapımlarından biri olan ve 1998 yılında bir grup lise öğrencisinin hayatlarına, asi çağlarına, birbirileriyle olan ilişkilerine odaklanan Aşk 101, Aşk 102 adıyla gelecek sezon çekimlerine başlamıştı ancak çekimlerin durdurulduğu haberi geldi.

Alina Boz ve Kubilay Aka'nın başrollerini paylaştığı; lisedeki öğrencilerin en sevdikleri öğretmenleri okulda tutma çabalarını 90'lara özgü fonda anlatan dizinin diğer genç oyuncu kadrosu da İpek Filiz Yazıcı, Mert Yazıcıoğlu, Selahattin Paşalı'dan oluşuyor.

KORONAVİRÜS TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI



Yapım şirketinin düzenli aralıklarla test yaptırarak çekimlere devam edildiği ve son testlerde Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı'nın test sonuçlarının pozitif çıktığı iddia edildi. Bu nedenle çekimler durduruldu ve oyuncular ev karantinasına girdi.







Alina Boz ve İpek Filiz Yazıcı henüz haberleri doğrulamasa da Kubilay Aka Twitter hesabından paylaşım yaparak olayı doğruladı.