Aslı Tandoğan evleniyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Teoman Kumbaracıbaşı'yla 8 yıllık ilişkisini geçen yıl noktalayan Aslı Tandoğan, yeni sevgilisi Tan Yeşilada'yla evleniyor

Aslı Tandoğan ile dokuz aydır birlikte olduğu üst düzey finans yöneticisi Tan Yeşilada evlilik kararı aldı.



Hürriyet 'in haberine göre, çift, 20 Haziran’da yakın dostlarının katılacağı sade bir törenle nikah masasına oturacak. Yaz aylarını eşiyle geçirmek isteyen, bu nedenle oyunculuk tekliflerini geri çeviren Tandoğan, yeni yayın dönemine kadar tatil yapacak. İstanbul ’da evlenecek olan Aslı Tandoğan ve Tan Yeşilada, mutluluklarını küçük bir davetli topluluğuyla paylaşacak.