'Bahara Yolculuk' filminde başrol oynayan Aslıhan Güner, çok yakında bir dizi ile de karşımızda olacak! İşte şu sıralar onu ekran dışında en çok heyecanlandıran yenilikler...

Aldığınız en yeni karar?

Artık herkesi kendi haline bırakma kararı aldım.



Hayatınızdaki en büyük yenilik?

Uzun süre sonra pilatese başlamak.



En yeni rotalarınız? Keşif, keyif ya da alışveriş duraklarınız?

Prag, Amsterdam ve İngiltere... Sırada buraları keşfetme planlarım var.



Son dönemde sizde bağımlılık yaratan en yeni güzellik ürünü?

Mac koyu bordo rujum ve dudak kalemim. Anında bambaşka bir hava katıyor.



Sevdiğiniz en yeni bahar trendi?

Pullu payetli detaylar benim için yenilik diyebilirim. Onun dışında baharı ve yazı dört gözle bekleyenlerdenim.



Şu sıra yapmaktan keyif aldığınız en yeni aktivite?

Kesinlikle yazı yazmak... Düşüncelerimi notlara aktarmak ve belki ileride kitaba çevirebilme düşüncesi beni inanılmaz heyecanlandırıyor.



Telefonunuza indirdiğiniz en yeni aplikasyon?

En son Turkcell TV’yi indirdim. Böylelikle her yerde, her an izlemek istediğim haberleri ya da programları izleyebiliyorum. Benim için şahane oldu.