Ünlü komedyen Atilla Arcan kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Kartal Koşuyolu Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Arcan'ın cenazesi yarın ikindi vakti Erenköy Balaban Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.





'Binbir Surat' programıyla tanınan Atilla Arcan'ın ölümüyle ilgili açıklama yapan Kalp Cerrahı Prof. Dr. Hızır Mete Alp, "1 hafta önce hem aort darlığı hem de mitral yetmezliği nedeniyle ameliyat edilmek üzere hastanemize kabul edildi. Dün 15.20 sıralarında akciğer ödemine girdi. Hemen yoğun bakım ünitesine alındı. O arada kalbi durmuştu. Yoğun bakımda gerekli tüm müdahaleler yapıldı, ancak kalbin cevap vermediği görüldü. Ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık" dedi.Atilla Arcan'ın kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Doğan Tank, "Bir anda kalp krizi ve ondan sonra kapakçıklarda problem oldu. Dün fenalaştı, ameliyata rağmen maalesef kurtarılamadı" şeklinde konuştu.Gerçek adı Atilla Gürses olan Atilla Arcan, 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen ve senarist Muharrem Gürses'in oğlu olan Atilla Arcan, tiyatro eğitiminin bir kısmını İngiltere'de aldı. 1984 yılından beri oyuncu Gül Arcan ile evli olan Atilla Arcan'ın 4 çocuğu vardı.