Avustralya'nın "Oscar"ı Yılmaz Erdoğan'a

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Yılmaz Erdoğan, AATCA ödüllerinde Russell Crowe'un yönettiği ''Son Umut'' filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu seçildi.

Sinema oyuncusu Yılmaz Erdoğan, Oscar ödüllü Russell Crowe'un yönettiği ''Son Umut'' (The Water Diviner) adlı filmdeki rolüyle yardımcı erkek oyuncu dalında Avustralya'nın en önemli sinema ödülünü kazandı.



Avusturalya Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (AACTA) tarafından verilen ödüllerin "en iyi yardımcı erkek oyuncu" dalında bu yılki sahibi Yılmaz Erdoğan oldu.



Erdoğan, Çanakkale Savaşı sırasında üç oğlunu kaybeden Avustralyalı bir babanın Türkiye'ye gelişinin anlatıldığı filmde Binbaşı Hasan rolünü canlandırıyordu.



Senaryosunu Andrew Anastasios ve Andrew Knight'in yazdığı, yönetmenliğini Oscar ödüllü aktör Russell Crowe'un yaptığı Avustralya, Türkiye, ABD ortak yapımı filmin başrollerini Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney ve Cem Yılmaz paylaştı. (AA)