En çok ilham aldığım kişi kim bu dünyada? Yaratıcılığın yetenekle buluştuğu o benzersiz kesişmeden doğan güç söz konusu olduğunda herkesin gözünün önünde beliren silüet farklı...

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Mehmet Turgut



Şimdi, kendi sektörlerinde büyük başarılara imza atmış altı ünlü ismin hayattaki en güçlü ilham kaynaklarını yansımalarında keşfediyor, sessiz hikayelerine kulak veriyoruz.

Hülya Koçyiğit, Oyuncu

İlham kaynağı: Atatürk



En güçlü ilham kaynağınız kimdir? O kişiye dair sizi en çok etkileyen ne oldu?

Benim en büyük ilham kaynağım Atatürk. Sekiz yaşımda Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nü kazanınca ilk kez gittiğim Ankara’ya adım atar atmaz, annem beni önce Anıtkabir’e götürdü. Bana Ata’nın hane ve huzurunda yemin ettirdi ve ben bir söz verdim; işini layıkıyla yapan bir sanatçı olacaktım. Çünkü o ulu önder Mustafa Kemal Atatürk; ilimdir, fendir, sanattır, pes etmeyendir, azimdir, refahtır, özgürlüktür, medeniyettir, ışıktır, yol gösterendir, ileriyi görendir, onurdur, demokrasidir, laikliktir, ötekileştirmeyendir, bilgeliktir…

Hayatınıza nasıl bir yansıması oldu?

İnançlı, kendine güvenen, hakkını savunabilen, bilgili, onurlu, dürüst, değerli, doğa dostu bir birey, ülke menfaatlerini kendinden üstün tutan, eğitimli, eşitlikçi, Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkan bir yurttaş, onun çizdiği, işaret ettiği gibi bir Türk kadını olmayı hedefledim her zaman.

Şu an karşınızda olsa kendisine hangi soruyu sormak isterdiniz?

“Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünüze inanarak ülkemin de iç huzura kavuşması için görev almayı kabul ettim. Bu konuda bana ne önerirdiniz?

Size neyin sırrını vermesini ya da neyi öğretmesini dilerdiniz?

Eğer gerçekten bir şansım olsaydı sorumun cevabını, bu aşamadaki her ayrıntıyı, en püf noktasına kadar anlatmasını isterdim; en çok da barışın sırrını paylaşmasını…

Kendinizle onun arasında gördüğünüz ortak noktalar var mı?

İnsan haklarına, toplum hayatında kadının sosyal yaşamdaki yerine çektiği dikkatten, eğitimde, üretimde önem verdiği cinsiyet eşitliğinden, Türk kadınını sanatın bütün dallarında görmek istemesinden, sanata ve sanatçıya verdiği önemden bu hususta bahsetmek mümkün.

Onun hayatını yaşamış olmayı ister miydiniz?

Bir ülkenin kaderini değiştirecek kadar büyük bir kahraman olmak hayal edilemeyecek kadar güç bir hayat olmalı.