Ayrılığın ardından

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John Mayer, ayrılığın ardından ilk kez Katy Perry hakkında açıklamalarda bulundu.

John Mayer, 2 Nisan Salı günü yayınlanan Ellen Degeneres Show'a konuk oldu. Ünlü müzisyen, Ellen'a özel hayatı ve sağlık durumuyla ilgili çok özel açıklamalarda bulundu. Katy Perry ile ilişkilerinin bitmesinin üzerine " Çok özel bir ilişkiydi ve hala öyle. Daha önce verdiğim cevaplara yönelik sorular sorulmasını anlayabiliyorum ama nihayet farklı konuları birbirine karıştırmamayı öğrendim. Ayrıca ayrıldığımızdan beri daha mutluyum. Herkesle aynı durumdayım, bir ilişkiyi yürütmek hünerli olmayı gerektiriyor" dedi.