Ayrılığın nedeni Paltrow'un despotluğu

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Örnek çift olarak gösterilen Gwyneth Paltrow ile Chris Martin'in boşanacaklarını açıklaması şaşkınlık yaratmıştı

Gıptayla bakılan iki çocuk sahibi çiftin bu beklenmeyen ayrılık kararının nedeniyle ilgili birtakım iddialar ortaya atılmaya başlandı. İddiaya göre, evliliği bitiren neden, Paltrow'un Kabbalah takıntısı ve çocuklarına uyguladığı despot tavır. Daily Mail'in haberine göre, Martin eşinin bu despot tavırlarından çok rahatsızdı ve çevresine Gwyneth'in evlendiği kadın olmadığını söylüyordu. Paltrow'un çocuklarına karşı öyle despot tavırları vardı ki çocuklarına dondurma yedirmemek için onlara bile bahane sıralıyordu. Çocukların İngilizce televizyon izlemesi de yasaktı, ancak İspanyolca ve Fransızca televizyon izleyebilirlerdi. Paltrow bir röportajında diyet ve spor programı nedeniyle ailesiyle yeterince vakit geçiremediğini söylemişti.

Ayrılıkla ilgili bir diğer iddia da, 2 ay önce düzenlenen Grammy ödül töreninin after party'sinde Martin'in iki kadınla fotoğraflarının basına yansıması. Aldatıldığını düşünen Paltrow, bu travmayı atlatamadı. Paltrow ve Martin yaptıkları ortak basın açıklamasında ayrılıklarını böyle duyurdu: Ayrılık kararı çok üzücü. Bir yıldır ilişkimizi yoluna koymak için çalışıyoruz. Sonuç olarak birbirimizi çok sevmemize rağmen ayrılmaya karar verdik. Ancak her zaman aile olarak kalacağız.

