Ayşe Arman ve Gülse Birsel, Konuşan Deneyimler söyleşileri kapsamında sevenleriyle buluşacak.

Ayşe Arman ve Gülse Birsel, 6 Mayıs Cuma günü Konuşan Deneyimler söyleşileri kapsamında Akmerkez'de sevenleriyle buluşacak. Halkın uzun yıllardır yoğun ilgi ve beğeni ile takip ettiği iki gazeteci-yazar, neşeli, bol kahkahalı ve “Ezber Bozan Sohbetler’’e imza atacak. Arman ve Birsel söyleşide sosyal yaşam ve ilişkiler üzerine enteresan tarifler, hayatı renklendirmeye yönelik küçük ipuçları ve iş yaşamına dair renkli anılar paylaşacak. İkili, aynı zamanda yapılan interaktif sohbetlerle ziyaretçilerin merak ettiği soruları yanıtlayacak.

Ayşe Arman ve Gülse Birsel ile tanışma fırsatı

Söyleşi öncesi sosyal medya üzerinden yapılacak olan yarışma ile ziyaretçiler arasından 5 şanslı kişi Ayşe Arman ve Gülse Birsel ile birebir tanışma, sohbet etme, selfie çektirme ve kitap kazanma fırsatı da yakalayacak.

Ayşe Arman & Gülse Birsel #ezberbozansohbetler 6 Mayıs Cuma saat 16.00-17.30 arası Akmerkez Alt Çarşı Etkinlik Alanı'nda...



