Ayşe Hatun Önal, dünya listelerinde

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Güm Güm şarkısı ile Ayşe Hatun Önal dünya listelerine girdi.

İngiltere menşeili çok uluslu internet video klip portalı VEVO, her hafta hazırladığı Top 50 listesine Ayşe Hatun Önal’ı ekledi. İki hafta önce listeye 49 numaradan giren baaşarılı şarkıcı bu hafta yayınlanan listede ise, birkaç basamak yükselerek 44 numaraya oturdu. Tüm dünyada yayınlanan kliplerden seçilen Vevo Top 50 listesinde tek türkçe sarkı Önal’a ait.

Sia, David Guetta, Nicki Minaj gibi isimleri geride bırakarak listede yükselmeye devam eden Güm Güm parçası Türkçe sözlerine rağmen global bir dinleyiciye sahip. Türkçe bir parça ile Türk müziğini dünyada temsil eden Ayşe Hatun Önal alkışı hak ediyor.