Babamdan öğrendiğim...

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Babaların söyledikleri bazen bir kulaktan girer diğerinden çıkar. Bazense kural kabul edilir. Ne olursa olsun, yıllar geçtikçe onlara hak verilir. İşte ünlülerin babalarından aldıkları en baba nasihatler.

Batıkan Manço

Babam hem bana hem Doğukan’a ayrı ayrı nasihatlerde bulunmuştur ve her dediği ikimiz için de hayat dersi olmuştur. Doğukan’a ‘Ne yaparsan yap, en iyisini yap. Marangoz da olsan en iyi seni bilsinler’ derdi. Bana da ‘Oku oğlum, oku’ derdi ve o sayede kitaplığım genişlemiştir ve genişlemeye devam ediyor.



