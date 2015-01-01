ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarını heyecanlandırdı. 34 yaşındaki Kardashian'ın ikinci kez hamile olduğu ortaya çıktı.
Kim Kardashian ve rap şarkıcısı Kanye West, geçtiğimiz yıl 25 Mayıs'ta İtalya'nın Floransa kentinde evlenmişti.
Kim Kardashian'ın üvey babası Bruce Jenner kadın oldu
Uzun süredir kadın olacağı konuşulan Kim Kardashian'ın üvey babası Bruce Jenner kadın haliyle ilk pozunu Vanity Fair Dergisi'ne verdi.
Eski bir olimpik sporcu olan 65 yaşındaki Jenner, Annie Leibovitz'in objektifine poz verdi. Jenner, "Bana artık Caitlyn deyin" tweet'ini paylaşır paylaşmaz, kısa sürede 1 milyonun üzerinde Twitter takipçisine ulaşma rekorunu da kırdı.