Babasını öldüren ünlü oyuncu intihara kalkıştı!

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Babasını öldüren dizi oyuncusu 4 kez intihar girişiminde bulundu.

Babası Ali Şimşek'i birçok kez bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren dizi oyuncusu 30 yaşındaki Orhan Şimşek'in tedavi gördüğü Adana'daki hastanede 4 kez intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.



Çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan dizilerde rol alan ve son olarak geçen ocak ayında ortadan kaybolması ile gündeme gelen ve ardından psikolojik tedavi görmeye başlayan oyuncu Orhan Şimşek, 2 Nisan'da babası Ali Şimşek'i Adıyaman'ın Durak Köyü'ndeki Nakşibendi tarikatının şeyhini ziyarete giderken tarlada bıçaklayıp, boğazını keserek öldürmüştü.



Cinayetten sonra tutuklanan Orhan Şimşek, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tutuklu servisinde tedaviye alınan Orhan Şimşek'in değişik tarihlerde 4 kez kendini asmaya çalıştığı ileri sürüldü. Her seferinde görevliler tarafından kurtarılan Şimşek'in tekrar intihar girişiminde bulunma ihtimali nedeniyle gözetim altında tutulduğu bildirildi.



Son olarak Nizama Adanmış Ruhlar dizisinde oynayan Orhan Şimşek'in rol aldığı diğer diziler şöyle; Küçük Gelin, Sultan, Ana Yüreği, Nefes, Geniş Aile, Karamel, Genco.

(DHA)