Babasız bebek sendromu

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Ünlü isimlere sorduk: Babasız çocuk dünyaya getirmek zor bir şey mi?



Haber: Hafta Sonu dergisi



Meryem Uzerli’nin Ayşe Arman’a verdiği röportaj hakkında çok şey yazıldı, çizildi. Sosyal medyada birçok ünlü isimden çeşitli yorumlar ve tepkiler geldi. Röportajı okuyan pek çok kadın kendi hikayesinden bir şeyler bulup Meryem’e hak verdi. Kimileri ise dünyaya babasız çocuk getirmenin, çocuk açısından sağlıklı olmadığı görüşündeydi. Bazı ünlü köşe yazarları da Meryem Uzerli’nin yaşadığı durumu köşelerine taşıdı. Biz de konuyu ünlü isimlere sorduk: Babasız çocuk dünyaya getirmek zor bir şey mi? Siz olsaydınız ne yapardınız? Ayrıca Pedagog Nesrin Dosdoğru’dan babasız dünyaya gelecek çocuğun psikolojisinin nasıl olacağı konusunda bilgiler aldık.

