Bade İşçil: "Beni kıskanıyorlar"

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Oyuncu Bade İşçil Süalp, Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Buğra Gülsoy ile oynadığı için kadınların kendisini kıskandığını söyledi.

İşçil, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MBC4 kanalında yayınlanan 'Turki Esktra' programında Liana Dahdouh'un sorularını yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu ile 'Ezel' dizisinden sonra, 'Kuzey Güney' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Buğra Gülsoy ile oynayan Bade İşçil, sunucunun 3 aktör ile ilgili sorusu üzerine, şöyle dedi:



"ALLAH SAHİPLERİNE BAĞIŞLASIN"

"Biri sarışın; dünya çapında bir tip, çok yakışıklı adam. Diğer taraftar esmerlere hitap edecek en yakışıklı adam. Onlarla bir şekilde aynı projelerde yer alınca bir sürü insan hem beni kıskanıyor, hem de kadınlar 'Gerçekten şöyle mi?', 'Gerçekten yakışıklı mı?', 'Uzun boylu mu?' diye sorup, 'Beni tanıştırsana' diye abluka altına alıyor. Benim için önemli olan başarılı oyuncu olmaları. Karşılıklı oynadığınızda güzellik, yani bir yerde duruyor. Zaten her gün birbirimizi görüyoruz. Dış güzellikleri dışında iyi kalplilikleri ve başarılı oyuncu olmaları oyunculuk açısından çok destekleyici oldu bana. Ama yine Allah sahiplerine bağışlasın."



"GÜNEY'İ BİR KAŞIK SUDA BOĞABİLİRİM"

İşçil, Buğra Gülsoy'u 'Çok keyifli, samimi, esprili, eğlenceli, gerçekten dopdolu bir insan' olarak nitelendirdi ancak, dizideki 'Güney' karakteri olarak düşündüğü takdirde onu bir kaşık suda boğabileceğine dair espri yaptı. Bade İşçil rol arkadaşları ile zaman zaman telefonda görüşüp, karşılaşabildiklerini ancak, onların yoğun temposu nedeniyle bir araya gelemediklerini söyledi.



"ARKADAŞLARIMI İNCEDEN İNCEYE KISKANIYORUM"

İş adamı Malkoç Süalp ile 2013 yılında yaptığı evlilikten dünyaya getirdiği ve 'Azur' ismini verdikleri bebeğinin henüz çok küçük olduğu için oyunculuğa ara verdiğini, onun ilk 'Anne' deyişini duymak istediğini anlatan Bade İşçil, "Önümüzdeki sezon için rol yapmayı ve oyunculuğu gerçekten çok özledim. Arkadaşlarımı ekrandan izlerken inceden inceden kıskanıyorum" diye konuştu.



Usta oyuncularla birlikte rol aldığı 'Oyunculuk kariyerimin başlangıcı ve dönüm noktam' 'Ezel' dizisi ile çok şey öğrendiğini anlatan İşçil, ekip olarak davetli gittikleri Dubai'de gördükleri sevgi seli ile kendisini rüyada hissettiğini anlattı. Anne olmasına rağmen formunu korumada daha önce yaptığı sporun etkili olduğunu, fırsat bulduğunda sahil kesiminde yürüdüğünü belirten Bade İşçil, bol su içmesi, sağlıklı beslenmenin cildi koruma anlamında önem taşıdığını, canlı, göz alan renkli kıyafetleri tercih ettiğini ekledi. (DHA)

