Banu Alkan siyasete atılıyor!

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Türk sinemasının 'Afrodit'i Banu Alkan siyasete atılıp Kültür ve Turizm Bakanı olmak istiyor kendine rakip gördüğü isimse Obama

Türk sinemasında 'Afrodit' olarak tanınan oyuncu Banu Alkan, siyasete atılıp Kültür ve Turizm Bakanı olmak istediğini söyledi. Alkan'ın "Aklımla hareket edersem Obama bile önümde duramaz" açıklaması ise dikkat çekti.



Hürriyet 'ten Hakan Gence'ye konuşan Alkan, "Siz aptal sarışın mısınız yoksa çok mu zekisiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Ben Koç burcuyum. Burçlar arasında birinci sırada olduğu için bebektir. Kalbimle hareket ettiğim zaman bir bebek oluyorum. Aklımla hareket edersem Obama bile önümde duramaz. Bundan sonra siyasete atılacağım zaten.."



Milletvekili olacağını söyleyen Alkan, "Amacım Türkiye ’nin Kültür ve Turizm Bakanı olmak. Bu ülkede 2 bin antik kent var. Kendimi onlara adamak istiyorum," dedi.