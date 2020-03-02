İsrail’da yaşayan model ve annesi 2020 yılının Temmuz ayında
neredeyse 10 milyon dolara varan gelir üzerinden vergi ödemedikleri için
haklarında dava açılmıştı. İkilinin vergilerle ilgili yaşadığı ilk sorun bu
değil; 2015 yılında annesi ve Bar Refaeli, İsrail’de yaşamalarına rağmen yurt
dışında yaşadıklarını gösterip gelirlerini yabancı ülkede kazandıkları için
daha az vergi ödemeye çalıştıkları için tutuklanmıştı.
Bu sefer Bar Refaeli dokuz ay toplum hizmeti cezasına çarptırılırken,
annesi Tzipi Refaeli; gelir bildirmemek, vergi kaç��rmak ve kaçırmaya yardımcı
olmak suçlarından 16 ay hapis cezası aldı ve gelecek hafta bu süreç başlayacak.
Aynı zamanda tüm vergi borçlarının yanı sıra 1.5 milyon dolarlık bir para
cezası ödeyecekler.