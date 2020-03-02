Ünlü süper model Bar Refaeli, aynı zamanda menajerliğini yapan annesi Tzipi Refaeli ile İsrailde devam eden davada suçlu bulundu.

İsrail’da yaşayan model ve annesi 2020 yılının Temmuz ayında neredeyse 10 milyon dolara varan gelir üzerinden vergi ödemedikleri için haklarında dava açılmıştı. İkilinin vergilerle ilgili yaşadığı ilk sorun bu değil; 2015 yılında annesi ve Bar Refaeli, İsrail’de yaşamalarına rağmen yurt dışında yaşadıklarını gösterip gelirlerini yabancı ülkede kazandıkları için daha az vergi ödemeye çalıştıkları için tutuklanmıştı.

Bu sefer Bar Refaeli dokuz ay toplum hizmeti cezasına çarptırılırken, annesi Tzipi Refaeli; gelir bildirmemek, vergi kaç��rmak ve kaçırmaya yardımcı olmak suçlarından 16 ay hapis cezası aldı ve gelecek hafta bu süreç başlayacak. Aynı zamanda tüm vergi borçlarının yanı sıra 1.5 milyon dolarlık bir para cezası ödeyecekler.