Kiralık Aşk dizisinin yakışıklı oyuncu Barış Arduç'a zatürre teşhisi kondu.

Ortaks yapım, Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde 'Ömer İplikçi' karakterini canlandıran Barış Arduç'un zatürre hastalığına yakalandığını açıkladı.



Ortaks Yapım tarafından yapılan açıklama şöyle:



"Oyuncumuz Barış Arduç'a uzun süren gribal hastalığı sonrası maalesef başlangıç seviyesinde zatürre teşhisi konulmuştur. Doktoru tarafından tüm gerekli tedaviler eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Kendisini merak edenlere selam söyleyen Barış Arduç'a, Ortaks Yapım ailesi olarak acil şifalar diliyor, bir an önce iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz.



Ayrıca Kiralık Aşk'ın yayını şu an için sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.



Oyuncumuz Barış Arduç hakkında konuyla ilgili çıkan veya çıkacak olan asılsız haberlere lütfen itibar etmeyiniz.

Saygılarımızla..."

