Başı belada!

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Yakışıklı oyuncu James Franco'nun başı şu sıralar hakkında ortaya atılan bir iddia nedeniyle belada

Aktörün son filmi Palo Alto'nun gerçek olduğu iddia ediliyor. Filmde 14 yaşındaki bir bebek bakıcısını baştan çıkarmaya çalışan Franco, 17 yaşında bir lise öğrencisine cinsel ilişki teklif etmekle suçlanıyor. Lucy Clode isimli genç kız, Franco ile Instagram'da tanıştıklarını ve ünlü aktörün kendisine otele gitmeyi teklif ettiğini söyledi. Kendisiyle konuşanın Franco olduğuna inanmadığını söyleyen Lucy, genç aktörden fotoğraf istiyor. Franco da, Lucy'nin istediği fotoğrafı gönderiyor. Sonrasında ise genç kızın kendi sayfasında paylaştığı ve aktörün de arka planda göründüğü fotoğraf kafaları karıştırdı. Franco ise bu iddiaları yalanlayarak Twitter'da "Ergenlere özel bir ilgi duymuyorum" notunu paylaştı.