Beckham'ın deniz hayali

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David Beckham, Miami kentinde satın almayı planladığı yeni kulübün stadının deniz kenarında olacağını açıkladı.

David Beckham, satın almayı planladığı ABD'deki yeni futbol kulübüne kazandırmak istediği stadın planlarını açıkladı.

Miami kentinde basın toplantısı düzenleyen Beckham, stadın en iyi yerde olması için yardımcılarından fikirler üretmesini istediğini ve sonucunda bazı kararlar aldıklarını belirterek, "Her ne kadar böyle bir oluşumun ilk evresinde olsak da sadece Miami'de değil, bütün dünyada ses getirecek bir projeye imza atacak vizyonumuz var" şeklinde konuştu. Yapılması planlanan stadın çevresinde büyük alışveriş merkezleri dahil birçok ticari işletmenin bulunacağını ifade eden eski ünlü futbolcu, "Yine de stadın asıl ilgi noktası yüksek yerlere kurulacak kapalı tribünler olacak. Stadın koltukları manzaralı olacak ve taraftara kendini mükemmel hissettirecek" şeklinde konuştu.