Benedict Cumberbatch

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Cumberbatch, o kadar soğuk ve tepkisiz duruyor ki, ekran karşısında otururken onun kanlı canlı biri değil de balmumundan yapılmış bir heykel olabileceğini düşünüyor insan.

Kırılamayan bir kodu nasıl kırarsınız? Sinema dünyasının en zeki oyuncularından biri olarak nitelendirilen Benedict Cumberbatch, ‘Imitation Game’de Keira Knightley ile başrolleri paylaşıyor ve bilgisayar biliminin kurucusu sayılan İngiliz matematikçi, kriptolog ve bu yönüyle de bir savaş kahramanı olan Alan Turing’in yaşamını beyazperdeye yansıtıyor; elbette 2. Dünya Savaşı’nın en karanlık günlerini başarıyla yansıtan bir set ortamında. Cumberbatch, o kadar soğuk ve tepkisiz duruyor ki, ekran karşısında otururken onun kanlı canlı biri değil de balmumundan yapılmış bir heykel olabileceğini düşünüyor insan. Tabii ‘soğuk İngiliz’imiz karizmasıyla, bağımlısı olduğumuz ‘Sherlock Holmes’ rolüne cuk oturuyor ve evet, Yunan tanrılarını andıran ifadesiz fiziğiyle ortalığın tozunu attırıyor. Bazılarına göre tüm zamanların en iyi Sherlock Holmes’u.