Bengü ile 19 Mayıs coşkusu

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Bengü, Beylikdüzü'nde sahne aldı.

Beylikdüzü Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı gündüz yapılan törenlerle kutlamaya başladı. Akşamında ise günün anlamına vurgu yapan 1919 metrelik Türk Bayrağı, Beylikdüzü halkının katılımıyla açıldı. Belediye Metrobüs meydanından başlayan bayrak yürüyüşü, binlerce kişi tarafından Cumhuriyet Caddesi etkinlik alanında sona erdi.

19 Mayıs gecesinin sürprizi ise sanatçı Bengü oldu. Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı’nda sahne alan Bengü, Beylikdüzü halkına eğlenceli dakikalar yaşattı.