Beren Saat, Arap hayranlarını mutlu etti!

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Beren Saat’in, ‘Filistin Moda Haftası’na katılacağı haberi, güzel oyuncunun Arap hayranlarını sevince boğdu

Arap medyası Beren Saat'i konuşuyor. Ortadoğu’da Hollywood yıldızlarını gölgede bırakan Beren Saat’in, ‘Filistin Moda Haftası’na katılacağı duyurulunca ortalık ayağa kalktı. Oyuncunun hayranları haberi anında paylaştı.

Rol aldığı ‘Aşk-ı Memnu’, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ gibi dizilerle Ortadoğu ve Balkanlar’da hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Beren Saat, bu yıl 2. kez düzenlenecek Fashion Show in Ramallah Palestine’e (Filistin Moda Haftası) devet edildi. Ünlü oyuncunun ziyareti, Arap medyasında günün haberi oldu. Bölgenin en çok okunan dergilerinden Sayidaty’nin internet sitesinde yer alan haberde, “Türk dizi yıldızı mayıs ayında gerçekleştirilecek moda haftasındaki törende onur konuğu olarak hazır bulunacak” denildi. İnternet sitesinde yer alan haber, Saat’in geniş bir fan kitlesinin olduğu Balkanlar’da da günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Yunanistan’dan Bulgaristan’a Beren severler bilgiyi sosyal medyadan paylaştı.