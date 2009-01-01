Oyuncu Bergüzar Korel, instagram hesabından hamilelik süreci ve anne adaylarına ilişkin duygusal bir yazı paylaştı.

2009 yılında Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, mart ayında ikinci çocukları Han’ı dünyaya getirmişti. Bergüzar Korel, instagram hesabından hamilelik ve doğum sürecine ilişkin dikkat çeken bir yazı paylaştı.







BERGÜZAR KOREL’DEN DUYGUSAL MESAJ



Bergüzar Korel’in instagram'dan paylaştığı mesaj şöyle: Böyle konuları konuşmayı sevmem açıkça sorulmasındaki cürete de şaşırırım… Ama hem büyük bir şov hem de kadınlar üstünde öyle bir baskı var ki yazmak istedim.Evet, iki çocuğumu da normal doğumla dünyaya getirdim. Sezeryan da olabilirdim. Bu benim tercihim ya da tıbbi bir zorunluluktan ötürü olabilirdi ve bu anneliğimden hiçbir şey eksiltmezdi!



Evet ikinciyi de normal yapmak en büyük isteğimdi ama asla ve asla bunun fanatizmini ne kendime ne de doktoruma yaşatmadım. Önemli olan tek şey yavrumu sağlıkla kucağıma almaktı.



Doğumdan bir gün sonra ilk vaka açıklandı. Kaygı dolu bir lohusalık ve emzirme süreci geçirdim.



Hormonlarmış, psikolojik ve fiziksel sıkıntılarmış. Hiçbirine katlanma lüksüm olmadı.



FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK SIKINTILAR YAŞADIM



Hamileliğimin başından itibaren önce fiziksel sonra da psikolojik olarak dayanılmaz acılar ve sıkıntılar yaşadım. Kendim de şaşırdım nasıl ayakta kalabildiğime. Cevabım belliydi. İçimdeki mucizem.



Şimdi bu satırları okuyan bebeği tutunsun diye yatan , ilaç alan, eşiyle, işiyle, ailesiyle ya da herhangi bir sebepten büyük stres altında olan SEN. Canım anne.. Bil ki seninle ayni şeyleri yaşadım. Söyleyebileceğim yegane şey; İçindeki mucizeye tutun, Bil ki o çok kuvvetli. Bil ki seni



TERKETMEYECEK, BIRAKMAYACAK, TUTUNACAK…



Sana kavuşacağı günü senin kadar o da heyecanla ve aşkla bekliyor. Hep İnan, Dua et,

Hisset. Öyle kolay değil seni bırakıp gitmesi.. Bunu hiç unutma! Kendine acıma!

Niye benim başıma geliyor bu deyip kendini aşağı çekme! Unutma; Yıllardır beklediğin o gün geldi

Seni seçti. Aylar sonra mucizeni kucağına alıp gözlerine baktığında bugünleri hatırlayacaksın..

Ve diyeceksin ki… Büyük iş başardık mucizem, İyi ki hiç vazgeçmedim senden, İyi ki bırakmadın beni annem. Geçen sene bu zamanlar desteğe, duaya, inanca en çok ihtiyacım olan zamanlardı.



Şimdi ise o günleri hiç unutmadan bugün tüm o güzel anneler için kalbimde ve dualarımda yer açtım bilesiniz.



Sevgiyle.