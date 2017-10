O, tek kelimeyle bir duayen. Türkiye’de halka ilişkiler mesleğinin temelini atan Betül Mardin’in en sevdiği filmleri merak ettik.





Rüzgar Gibi Geçti

(Gone With the Wind)

Yönetmenler: Victor Fleming, George Cukor, Sam Wood

Yapım yılı: 1939

Konusundan anlatımına, başroldeki Vivien Leigh ve Clark Cable’dan görkemli sahnelerine kadar dev bir klasik. Hayatta en önemli şey insanların duygularına dokunmaktır. Rüzgar Gibi Geçti de bu yönüyle beni en çok etkileyen filmlerden biri.







Rebeca

Yönetmen: Alfred Hitchcock

Yapım yılı: 1940

Oyunculuk, çekimler ve anlatım o kadar başarılı ki tıkır tıkır işleyen gerilim seyirciyi sonuna kadar perdeye bağlıyor. Tabii Hitchcock gibi bir dehayla çalışmak çok önemli bir deneyim. Unutulmaz bir klasik.







Zoraki Kral

(The Kings Speech)

Yönetmen: Tom Hooper

Yapım yılı: 2010

Tahta geçtikten sonra kekemelik sorununu yenmek için bir konuşma terapisti tutan Birleşik Krallık Hükümdarı George VI’nın muhteşem hikayesi. Dört yaşına kadar hiç konuşamamış biri olarak bu duyguların böylesine başarıyla verilmesi beni çok etkiledi, çünkü ne kadar kötü olursa olsun insan isterse her şeyi başarabilir.