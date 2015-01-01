Sezon finalinde Candan Erçetin'e yine gönderme yapan Beyaz, Erçetin'den gelecek cevabı merakla bekliyor.

Beyaz Show'un sezon finalinin ardından Beyazıt Öztürk soluğu Bodrum'da aldı. Son programında Candan Erçetin'e gönderme yaptığı klibini yayınlayan Beyaz, Erçetin'den gelecek cevabı merakla beklediğini söyledi.Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde bir restoranda yemek yiyen Beyazıt Öztürk, gazetecilerin röportaj talebini geri çevirmedi ve soruları yanıtladı. Öztürk, çok izlenen bir sezon finali olduğunu belirtti.Spor ayakkabı ve bermuda şort giyen Öztürk, Candan Erçetin'den cevap beklediğini söyledi. Öztürk, "Ben yaptım yapacağımı. Bundan sonrası kendine kalmış. İnşallah benim tarzımda güzel bir cevap bekliyorum. Ama ne zaman gelir bu yaz ayı içinde mi gelir Eylül, Ekim'de mi gelir onu bilemem" diye konuştu. Bu sözlerinin bir meydan okuma olup olmadığı sorulan Öztürk, karşılıklı eğlendiklerini, izleyenlerin de eğlenmelerini istediklerini dile getirdi.Bodrum'a program başlayana kadar gidip geleceğini kaydeden Öztürk, "Toplantılar var. Bu sene 20'nci seneye gireceğimiz için yoğun çalışmamız lazım. Onun için bu senenin hatırına pek tatil olmayacak. 20'nci sene için özel hareketler yapacağız. Onun için tatilden daha çok iş olacak. Çok sürpriz var" dedi. Öztürk, çevredeki hayranlarının isteği üzerine onlarla fotoğraf çektirdi. (DHA)