‘Bana Sevmeyi Anlat’ dizisinin Suzan’ı Bihter Dinçel’in favori filmlerini merak ettik.

BİR ZAMANLAR AMERİKA

(Once Upon A Time In America)

Yönetmen: Sergio Leone

Yapım Yılı: 1984

Büyülü bir masaldır bu film. En karanlık sokaklarda, derin bir çocukluğun her rengi vardır. Atmosfer, filmin dili ve müzik muazzam ve tabii ki oyuncular… Robert De Niro’yla tanıştığım filmdir aynı zamanda. İlk izlediğimde ortaokuldaydım sanırım.





ÜÇ RENK ÜÇLEMESİ

Three Colors (Blue-White-Red)

Yönetmen: Krzysztof Kieslowski

Yapım Yılı: 1993-1994



Kieslowski muhteşem bir yönetmen. Bu üçleme gerçekten beni büyüledi. Üç filmde de kullanılan metaforlar, oyunculukların ve kadrajların hassasiyetiyle birleşince, kesişmeler ve hikayelerin bağlantıları su gibi akıyor.





MUHSİN BEY

Yönetmen: Yavuz Turgul

Yapım Yılı: 1987

Adını söylediğimde bile yüzümde tebessüm oluşmasını sağlıyor. Filmi özel kılan duygusal sebepler var. Babam ve ben, bir nevi Muhsin Bey (Şener Şen) ve Ali Nazik (Uğur Yücel) gibiydik. İkimize o kadar haksızlık etmek istemem ama kavganın düzlemi aynı sanırım.