Binbir surat Johnny

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Çılgın yönetmen Ed Wood, şizofren John Juan De Marco, Çingene Roux, çikolata fabrikasının sahibi Willy Wonka, astronot Spencer Armacost, Kaptan Jack Sparrow…

Kendisi adeta binbir surat. Birbirinden farklı rolleri hiç zorlanmadan giyinen Johnny Depp yine yaptı yapacağını ve ilk kez bir parfüm markasının yüzü oldu. Dior’un 10 yıl aradan sonra çıkardığı erkek parfümü ‘Sauvage’ın reklam yüzü olan Depp, kuşkusuz 2015’in son çeyreğine de imzasını attı. Depp, Dior’un reklam filminde artık neredeyse ismiyle özdeşleşen Kaptan

Jack Sparrow karakterini bu kez günümüze getiriyor dersek yanılmış olmayız, çünkü bileklikleri, yüzükleri ve tabii ki dövmeleriyle vahşi ve çekici bir erkek var karşımızda. ‘Karayip Korsanları Gizemli Denizlerde’ filminde oynamak için 75 milyon dolar alarak bir film için en çok ücret alan oyuncu olarak Guiness Rekorlar Kitabı’na giren Depp, son 10 yılın da en çok kazanan oyuncusu. Bir de güzel bir not: ‘Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatmaz’ yapım aşamasında. 2017’yi bekleyin.