Beyaz perdenin gösterişli yıldızı Gal Gadot, yetenekleriyle sonbahar mevsimini adeta bir güneş gibi aydınlatıyor.

Wonder Woman 1984 ile doğaüstü güçlerini kullanarak insanlığı koruyacak ve Death on the Nile filminde usta oyunculuğuyla bir cinayetin olası şüphelilerinden biri olarak karşımıza çıkacak. Portfolyosunda oyunculuk dışında modellik ve dövüş sanatlarını da bulunduran Gadot, ekranda göründüğü anda tüm bakışları üzerine toplamayı başarabilen doğal bir yıldız. İsteseniz de istemeseniz de onunla göz göze geldiğiniz anda çekim alanına gireceksiniz. Ekim ayı, birden fazla yapımla buluşacağımız Gal Gadot’un ayı. Gözlerimizi ondan alamıyoruz!