"Birce’yi ilk gördüğümde..."

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Sarp Levendoğlu: "Birce'yi ilk gördüğümde neredeyse masaya düşecek gibi oldum..."

Oyuncu Sarp Levendoğlu, geçen yıl nikah masasına oturduğu eşi Birce Akalay'ı ilk gördüğünde çok etkilendiğini neredeyse masaya düşecek gibi olduğunu anlatırken, "İlk görüşte aşk mı denir ben bayılmıştım yani" dedi. Birce Akalay da eşi için "Öngörü, son görüdür' diye bir laf vardır. Bence doğru" diye konuştu.



Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MBC4 kanalında yayınlanan 'Turki Ekstra' programında Sarp Levendoğlu-Birce Akalay çifti ile yapılan röportaj ekrana geldi. Liana Dahdouh'un sorularını yanıtlayan Sarp Levendoğlu, Türkiye eski güzeli Birce Atalay'ı daha önce televizyonda gördüğünü anlatırken, "Ama öyle hiç dikkatli bakmamış, görmemiştim, diyebilirim. Görünce de çok etkilendim" dedi. Eşi ile evlendiklerini, birlikte oynadıklarını anlatan Sarp Levendoğlu, şöyle dedi:



"Yaptığımız iş; saatleri çok uzun, başka bir sektörde çalışan insanın anlayamayacağı türden zorlukları olan bir meslek. Bu yüzden birbirimize anlayış gösterebiliyoruz. Karımla çalışmış olmaktan çok mutluyum. Yoksa görüşemezdik herhalde biz. İnsanın en çok sevdiği insanla bir arada olması çok güzel. Her zaman onun fikrini alıyorum. Ama tam olarak birbirimize 'Onu yap, bunu yapma' gibi müdahalelerimiz olmuyor. Bizim evde demokrasi var."



Levendoğlu, canlandıracağı karakterlerdeki bazı sahneler için eşinin kendisini kıskanacağına inanmadığını anlatırken bir soru üzerine, kız babası olmayı istediğini söyledi.



Birce Akalay da, oyuncu ve yönetmen olarak başarılı bulduğu Sarp Levendoğlu ile ilk görüştüklerinde olumlu düşünceleri olduğunu, sinema filmi çevirebileceklerini anlatırken, nişan ve düğünü ile ilgili şunları anlattı:



"Nişanımızı doğum günümüzde yaptık. Sonra 1 Ağustos'ta Suada'da düğünümüz gerçekleşti. İkimiz de naif şeylerden hoşlandığımız için düğün masamızı da öyle organize ettim. Tarz olarak biz vardık yani. Tabii ki bana yardımcı olan çok sevgili arkadaşlarım var, birazcık onlardan akıl alıyorum, biraz da ben beceriyorum. Giyim konusunda da rahat hissetmediğim bir elbisenin içerisine girmiyorum."



Birce Akalay, eşinin çok güzel yemek yaptığını, tatilde göz önünde olmayı çok sevmediklerini anlatırken, eski güzellik kraliçesi olmasını ile ilgili "Çocukken hepimizin görüp hayranlık

duyduğu güzel kadınlardan biri seçilmek hoş tabii ki. O güzel tatlı bir anıydı, öyle de kaldı. Güzel bir kapı açtı benim için" dedi.



Akalay, eşini canlandırdığı karakterlerdeki rolü nedeniyle kıskanabileceğini düşünmediğini ifade ederken, "Sarp'ın isteğini duyduktan sonra evet bir kız çocuğumuz olmalı' diyorum" diye ekledi. (DHA)



*Fotoğraf, Birce Akalay'ın resmi Instagram hesabından alınmıştır.