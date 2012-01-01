Hollywood'un ünlü çifti Ryan Reynolds (43) ve Blake Lively (32) dördüncü kez çocuk sahibi olmak istiyor. "Gossip Girl" dizisinin güzel yıldızı Lively geçen yaz üçüncü kız çocuğunu dünyaya getirmişti.

Ailesiyle çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından sürekli paylaşan Lively'nin aksine Reynolds oynadığı filmlerden bazı sahneleri sosyal medyaya koymayı tercih ediyor. Lively son paylaşımında ise çocukları James (5) ve Inez'in (3) video görüntüsünü paylaşarak, "Benim güzelliklerim. Bu kadar güzel çocuklara sahip olduğum için çok şanslıyım. Sanırım yeniden hamile kalacağım. Beni ararsanız ulaşamazsınız" dedi.



'KIZ ÇOCUĞU MUHTEŞEM'

3 kız çocuğuna sahip olan Lively, People dergisine verdiği bir röportajda, "İlk kızıma erkek ismi verdim. Biliyorum erkek bekliyorduk ama kız olunca çok sevindik. 9 kız çocuğum olsa ne iyi olurdu. Kızlar muhteşem" demişti. Hollywood'un örnek çifti 2012 yılında hayatlarını birleştirmişlerdi.





EVDE EĞİTİM

Çarşamba günü Reynolds ise "Buried" filminin en gerilimli sahnesini paylaşmıştı. Çiftin sosyal medyadan birbirlerine yaptığı espriler, hayranları tarafından da çok beğeniliyor ve yorum topluyor. Çift, pandemi döneminde de çocuklarını evde eğittiklerini söylemişti.

