Bodrum'un en güzel annesi

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Magazin, sanat, podyum ve iş dünyasının tanınmış yüzleri Bodrum'da tatile devam ediyorlar... Gülben Ergen'in oğlu Atlas'la neşeli anları da Hafta Sonu dergisinin sayfalarına yansıdı. İşte o kareler...