Magazin, sanat, podyum ve iş dünyasının tanınmış yüzleri Bodrum'da tatile devam ediyorlar... Gülben Ergen'in oğlu Atlas'la neşeli anları da Hafta Sonu dergisinin sayfalarına yansıdı. İşte o kareler...
Birkaç yıl önce mayolu ve kilolu görüntüsüyle magazin gündeminin baş köşesine oturan Gülben Ergen, bu yıl da mayolu görüntülendi. Ancak bu sefer verdiği kilolarla ve güzelliğiyle dikkat çekti. Son haftalarda sunucu Erhan Çelik'le yaşadığı aşkla gündeme gelen sevilen sanatçı, Bodrum'daki yazlığında büyük oğlu Atlas'la denize girerken ve iskelede oynarken Hafta Sonu objektiflerine yansıdı.