Bodrum’un müdavimi oldular

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Kate Moss ve Naomi Campbell, Bodrum'dan vazgeçemiyor!

Evli ve 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Kate Moss’la yıllardır birlikte birçok moda projesinde yer alan arkadaşı manken 43 yaşındaki Naomi Campbell, 4 günlük detoks programı için geldikleri Bodrum’un Göltürkbükü Beldesi’nde kampa girdi. Ünlü modellerin kamp süresince sadece bir kez dışarı çıkıp Yalıkavak Palmarina’da ünlü bir balık restoranda yemek yiyip detoks merkezine geri döndükleri öğrenildi. 4 ayda bir detoks programı için Bodrum’a geldikleri belirtilen ikilinin haziran ayının sonlarında yine gelecekleri belirtildi.