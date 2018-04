MTV kanalının izleyici oylarıyla her sene yılın en iyilerini seçtiği MTV Film Ödülleri sahiplerini buldu. Gece renkli anlara da sahne oldu.

Amy Schumer'in Amber Rose'la öpüşmesi ödül törenine damga vurdu.

Rebel Wilson, kıyafetiyle en çok dikkat çeken isimler arasındaydı.

Omuzuna atkı gibi yılan dolayan Bai Ling da bu ilginç kıyafet seçimiyle dikkat çekti.

İşte gecede ödül kazananlar

En İyi Film - Aynı Yıldızın AltındaNesil Ödülü - Robert Downey Jr.Komedi Dehası Ödülü - Kevin HartTrailblazer Ödülü - Shailene WoodleyEn İyi Erkek Oyuncu - Bradley Cooper (American Sniper)En İyi Kötü Karakter - Meryl Streep (Into the Woods)En İyi Kahraman - Dylan O’Brien (Labirent: Ölümcül Kaçış)En İyi İkili - Dave Franco & Zac Efron(Kötü Komşular)En İyi Üstsüz Performans - Zac Efron (Kötü Komşular)En İyi Kadın Oyuncu - Shailene Woodley (Aynı Yıldızın Altında)En İyi Şaşırma Anı - Rose Byrne & Seth Rogen (Kötü Komşular)En İyi Korku Sahnesi - Jennifer Lopez (The Boy Next Door)En İyi Çıkış Yapan Oyuncu - Dylan O’Brien (Labirent: Ölümcül Kaçış)En İyi Komedi Performansı - Channing Tatum (Liseli Polisler 2)En İyi Öpüşme Sahnesi - Ansel Elgort & Shailene Woodley (Aynı Yıldızın Altında)En İyi Dövüş Sahnesi - Will Poulter & Dylan O’Brien (Labirent: Ölümcül Kaçış)En İyi Uyarlama - Elizabeth Banks (Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1)