Bora Akkaş'ın hayatına dair son yeniliklere göz atalım...

İlk kez ‘Gönlümdeki Köşk Olmasa’ filmiyle tanıdığımız Bora Akkaş, gösterdiği başarılı performans sayesinde 12 yaşında Altın Portakal Ödülü’nü alarak hafızalarımıza kazınmıştı. Yoluna birçok dizi ve filmle devam eden yakışıklı ve genç oyuncu en son ‘Annemin Yarası’ filmindeki rolüyle adından sıkça söz ettirdi.

Aldığınız en yeni karar?

Sokaktan bir köpek sahiplenmek.

Hayatınızdaki en son yenilik?

Yeni bir eve taşındım.

En yeni rotalarınız?

Ayvalık, Cunda.





Telefonunuza indirdiğiniz en yeni aplikasyon?

SkyView.



En son seyahat ettiğiniz yer?

Ayvalık.



Sevdiğiniz en yeni trend?

Her daim salaş tişörtlerim.

Şu sıra yapmaktan keyif aldığınız en yeni aktivite?

Sandalyemi alıp köpeğim Baba ile sahile inmek. Tabii bir de No Man’s Sky (PlayStation 4 oyunu).

En son izlediğiniz film?

Wild Tales/Asabiyim Ben.