''Boşandıktan sonra yolumu kaybettim!''

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Hollywood'un yakışıklı oyuncusu Orlando Bloom, Miranda Kerr'den ayrıldıktan sonra yolunu kaybettiğini söyledi

Dünyanın önde gelen modellerinden 30 yaşındaki Miranda Kerr ’le 3 yıllık evliliğini sonlandıran Orlando Bloom , boşandıktan sonra yolunu kaybettiğini söyledi. İngiliz basınından The Daily Mail 'in sitesinde yer alan habere göre; Victoria`s Secret markasının eski meleklerinden model Miranda Kerr ile 6 ay önce boşanan ve bu süre zarfında kimseyle birliktelik yaşamadığını belirten yakışıklı oyuncu Bloom, “Bir süre dümensiz hissettikten sonra, yeniden bir rota belirlediğimi hissediyorum. Bir şeylerin başlangıcında olduğumu, aktör olarak kendimi göstereceğimi hissediyorum ” şeklinde konuştu. “Birlikteliğimize biraz mola verelim demenin zamanıydı” şeklinde Sunday People’a konuşan Bloom, ayrılıklarına etki eden bir başkası olmadığını söyledi. 2007 yılından bu yana beraber olan ve 2010 Temmuz ayında evlenen çiftin, 3 yaşında Flynn isimli bir çocukları bulunuyor. Ayrıldıklarını 24 Ekim 2013 tarihinde resmen duyuran Miranda ve Orlando, yaptıkları açıklamada aylardır ayrı olduklarını belirtmişlerdi.