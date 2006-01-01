Boşanıyorlar mı?

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Yılmaz Erdoğan - Belçim Bilgin çiftinin boşanma kararı aldığı iddia edildi.

8 yıllık evli olan Yılmaz Erdoğan - Belçim Bilgin çiftiyle ilgili boşanma dedikoduları son zamanlarda iyice arttı.



2006 yılında evlenen ve Rodin adında bir çocukları olan çiftin, yaklaşık bir yıldır aralarının açık olduğu iddia edildi. Çiftin ilişkilerini bitirme sebebi olarak da aralarındaki usta-çırak ilişkisi gösteriliyor.



Belçim Bilgin'in geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda "Yılmaz benim eşim, sahibim değil" şeklindeki açıklaması da çiftin arasının açık olduğuna dair ilk sinyalleri vermişti...

