Bu kez şaşırttı!

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Chris Brown bu sefer şiddet suçlamasıyla değil, bir hayır işiyle karşımızda...

Chris Brown, rehabilitasyon merkezinden bir günlüğüne izin alarak muhtaç çocuklara yönelik bir yardım etkinliğine katıldı. Chris, Pazar günü Los Angeles’ta düzenlenen 1. Geleneksel Noel Oyuncak Dağıtımı isimli etkinliğin ev sahiplerinden biriydi. Etkinlik sırasında gayet mutlu olduğu gözlenen Chris, muhtaç çocuklara dağıtılmak üzere oyuncak bağışında bulunan insanları güler yüzle karşıladı.Etkinliğe ilişkin Twitter sayfasından açıklamada bulunan Chris, “Bugün, çocuklar için hediyeler getiren tüm hayranlarıma teşekkür ederim. Harika bir Noel geçirin. Küçük bir çocuğun Noel’ini keyifli bir hale getirdiniz!” yazdı.