Bullock'un tacizcisi çizgiyi aştı!

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Hollywood yıldızı Sandra Bullock'un tacizcisi Joshua Corbett, ünlü oyuncunun evine girdi.

Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un tacizcisi Joshua Corbett, ünlü oyuncunun evine girdi. Tacizcisiyle yatak odasının önünde karşılaşan Bullock, korku dolu anlar yaşadı.



Olayı anlatan Bullock, gece 1’de evinin içinden ses geldiğini duyunca kapıyı kilitlemek için odasından çıktığını ve koridorda “koyu renk kıyafetler giyen” tacizcisi Corbett’le göz göze geldiğini belirtti. Yatak odasının kapısını kilitleyip polisi arayan ünlü oyuncu, tacizcinin uzun zaman boyunca evde bulunmuş olması ihtimalinden korktuğunu ifade etti.



'SEN BANA AİTSİN, BEN SANA'

Polis geldiğinde, “Sandy, özür dilerim. Lütfen benden şikayetçi olma” diye bağıran Corbett’in Bullock’un resimlerinin bulunduğu bir defteri yanında taşıdığı kaydedildi. Defterde Bullock’un oğlu Louie’den de bahseden Corbett’in, resimlerin arasına, “Sonsuza kadar seni ve oğlum Louie’yi düşüneceğim. Sen Tanrı’nın huzurunda benim karımsın, bana aitsin ve ben de sana aitim” yazdığı da bilgiler arasında.