Bulutların üstünde Bengü

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Bengü, Anlatacaklarım Var single albümüyle başladığı konserler serisinin İstanbul ayağında Vialand Avea Park sahnesindeydi.

Bengü, Vialand Avea Park sahnesine dev bir prodüksiyon ile çıktı. Sanatçı, hayranlarına ilk sürprizi özel tasarlanmış sahnesi ile yaptı. Vialand Avea Park sahnesi bu kez Türkiyede ilk defa kullanılan bir teknikle yapılan ışık efektleriyle bulutların üzerinde şarkı söyleyen Bengü için özel olarak tasarlandı. Konserine Tuavana Büyükçınar imzalı kostümü ile çıkan Bengü, açılışı ise bulutların üzerinde izlenimi veren görkemli ışık şovuyla yaptı.