Buse Terim evlendi

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Fulya Terim, Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'nın sade bir törenle evlendiğini doğruladı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile Emre Belözoğlu'nun kuzeni Volkan Bahçekapılı, Ekim ayında nişanlanmıştı. 16 Mayıs'ta da, hazırlıkları aylardır süren görkemli bir düğün töreni ile evleneceklerdi. Ancak Soma'da yaşanan facia karşısında çift, bir basın açıklaması yapmış ve düğün törenlerini ertelediklerini bildirmişti. Çiftin geçtiğimiz hafta aile arasında gerçekleşen sessiz sedasız bir nikah töreni ile evlendikleri öne sürüldü. Fatih Terim’in eşi Fulya Terim de kızı Buse Terim’in nişanlısı Volkan Bahçekapılı ile sade bir törenle evlendiğini doğruladı.