Aile ile yenen leziz bir akşam yemeği ve ardından bütün gece süren keyifli sohbet ve eğlence... Galiba hepimizin çocukluk anılarında 31 Aralık böyle yer buluyor. Tabii terim ailesi için de durum hep böyle olmuş. Onların özel günler için hazırladıkları sofralar herkes tarafından biliniyor. Biz de Buse Terim' e 'yılbaşı gecesi için bize davet tüyoları verir misiniz?' dedik. Okuyun, en şık sofra sizinki olacak...

Yılbaşı yaklaşıyor ve her sene olduğu gibi hazırlık heyecanları başladı. Evde sıcak ve tatlı bir yılbaşı kutlaması için yılbaşı sofrası, geceyi süsleyen en önemli detaylardan biri. Bu özel sofrada yemek çeşitliliği çok önemli. Küçük porsiyonlarda çeşit çeşit yemekler yapabilirsiniz. Bolca alternatifli mezeler, küçük atıştırmalıklar masanızı çok daha zengin gösterecek. Şık bir yılbaşı sofra dekorasyonu için servis malzemelerin çeşitliliği de oldukça önem taşıyor. Farklı servis unsurlarıyla masanızı göz alıcı bir hale getirebilirsiniz. Masanızın dekoru için daha sade ve düz bir masa örtüsü seçerseniz sofranız hem göz yormaz hem de kullanacağınız mumlar ve şamdanlar daha ön planda olur. Masanızın ortasına yerleştirmeniz için yılbaşı havasına uygun bir çiçek sofraya hem renk hem de ferahlık katacak.







Sofranız kalabalık olacağı için orta servis için yerleştireceğiniz süsler için cam ve ayna tercih etmeniz sofranın daha ferah ve geniş durmasını sağlar. Orta servis için ayaklı tabaklar tercih ederseniz, sofranız daha özel ve şık bir görüntü kazanır. Misafirlerinize sofrada tatlı bir karşılama için tabakların üstüne misafirlerinizin ismi yazan kartlar yerleştirebilirsiniz. Sofranıza ışıltı vermek için pırıltılı yılbaşı ağacı süslerini masanıza dağıtabilirsiniz. Cam bardak, mumluk veya küçük vazolarınızın içini küçük cam taşlarla doldurarak kendiniz de masa süslerinizi yaratabilirsiniz. Masanızın ortası için kullanacağınız çiçek için de yaratıcılığınızı ve zevkinizi gösterebilirsiniz. Uzun aynalı bir tepsinin üstüne cam şamdanlar yerleştirip çiçekler ve çam kozalakları etrafını süsleyebilir, kendi çiçek dekorasyonunuzu oluşturabilirsiniz.



Bu yılbaşının dekorasyon trendi Winter Wonderland. Kar, buz ve ışıltı temaların ön planda olduğu bu konsepti beyaz renk, cam ve ayna materyalleri veya kar efekti veren tozlarla yansıtabilirsiniz. Beyaz masa örtüleri, beyaz şakayık ve ortanca çiçekleri, hafif sim veya pırıltı detaylı servis parçaları ve cam ve ayna detayları Winter Wonderland konseptinin olmazsa olmazları. Son olarak unutmamanız gereken detay, sofrayı süslerken, bu süslerin ortada ve masanın köşelerinde kalması. Sofrada uzun saatler geçireceğiniz için, dekoratif parçaların misafirlerinizin servis alanında olmamasına özen gösterin. Ayrıca süsleri ortada toplarsanız hem odak noktası olurlar hem de frapan durmazlar.

Mutlu yıllar!

