Çağan Irmak isyan etti

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Ünlü yönetmen Çağan Irmak, sosyal medyada günlük hayatlarından fotoğraf paylaşanlara gösterilen tepkiyi anlamadığını söyledi.

Çağan Irmak, Instagram sayfasından şunları yazdı:



"5 yıldızlı otellerde mutlu mesut pozlar verilirken de ortalığa ateş düşüyordu ve yas vardı. Sıkıntımızı, üzüntümüzü ve duamızı paylaştık fotoğraf altlarında. Şimdi birileri üç günlük yas ilan etti diye fotoğraf koymayalım öyle mi? Bir şey hatırlatmak isterim; fotoğrafın kendisi bazen tek başına bir politik söylemdir, tek başına bir karşı duruştur. Böyle anlarda yokluğunuz ve kendinizi geri çekmeniz zaten hainlerin sizden istediği şeydir. Varlığınız ve 'ben buradayım' demenizdir bence doğru olan. Tepkinizi birbirinizi üzerek ve kırarak göstermeyiniz. Tepkinizi dünya yansa umuru olmayan ve multimilyarder Arap şeyhlerine belirtiniz. Buradayız, varız ve dualarımız Gazze için."