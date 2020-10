Armağan Çağlayan’ın sorularına cevap veren Çağla Şıkel, kız çocuğu sahibi olmak için yumurtalarını dondurduğunu açıkladı.

Emre Altuğ ile 2008 – 2015 yılları arasında evli olan ve bu evlilikten iki oğlu olan Çağla Şıkel, dün yayınlanan röportajında sürpriz bir itirafta bulundu. İki oğlu olmasına rağmen hep içinde bir kız çocuğu hasreti olduğunu söyledi.

Oldukça eğlenceli geçen röportajda ailesinden güzellik yarışmasına katılmaya, sağlıklı beslenmeden yeni projelerine kadar kendisiyle ilgili her şeyi paylaştı. Hayatı boyunca hiç diyet yapmadığını, istediği her şeyi yediğini ama sporu da hiçbir zaman bırakmadığını anlatan Şıkel, hakim olduğu konularda konuşmayı çok sevdiğini ve işine her gün yepyeni bir heyecanla başladığını paylaştı.

“BİR SANİYE ÖNCESİNE BİLE DÖNÜP BAKMIYORUM”

Hayatında yaşadığı çok acı tecrübeler haricinde değiştiremediği her şeyin onu şimdiki Çağla haline getirdiği için yaşadıklarından pişman olmadığını söyleyen Şıkel, kendini zihinsel olarak eğitmek için çok uğraştığını söyledi. Başka kadınları kıskanmadığını veya bir yarış içinde olmadığını söyleyen Şıkel, “Ben dünya güzeli değilim ama kendimin en güzel haliyim.” diyerek kendine olan güvenini de gösterdi.