Can Bonomo'dan resim sergisi

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Müzisyen Can Bonomo, iki yıllık çalışmalarının yer aldığı ilk kişisel sergisi "Anachronismus"u sanatseverlerin beğenisine sundu.

Üniversitede grafik eğitimi alan Bonomo, 'Bulunmam Gerek" adlı albümünü hazırlarken, çetrefilli bir dönem yaşadığını, rahatlamak için çizmeye başladığını ve sergiyle kendini tamamlanmış hissettiğini söyledi



Eserlerinde anakronizm akımının sanatçılarından esinlendiğini belirten Bonomo, bu sergide özellikle etkilendiği bir dönem olmadığını zaten 'anakronizm'in kendi manasıyla da hiçbir zamana ait olmama fikrini içinde yaşattığını, serginin adının da bu sebeple 'Anakchronismus' yani 'Zamansız' olduğunu söyledi.



The Marmara Pera Oteli'ndeki açılışa, Gupse Özay ve Sarp Apak gibi bazı ünlü isimler de katıldı.