Caner Cindoruk yanıtladı

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Kızlarsoruyor.com tarafından ilki gerçekleştirilen ‘Ünlüler Cevaplıyor’ yayınının konuğu ünlü oyuncu Caner Cindoruk oldu. Yayında yüzlerce soruyu yanıtlayan Cindoruk, “Ne zaman evleneceksin?” sorusuna “O kadından bir çocuğum olsun istiyorsam evlenirim” dedi.

Sosyal paylaşım platformu KizlarSoruyor.com, dünyanın son trendi ünlülere internet üzerinden online olarak soru sorulabilen #AskMeAnything (#AMA) röportajlarını ‘Ünlüler Cevaplıyor’ adı altında Türkiye'de başlattı. İlk konuk, Hanımın Çiftliği dizisiyle hayatımıza giren ve en son Aramızda Kalsın dizisinde izlediğimiz başarılı oyuncu Caner Cindoruk oldu.



“Hangi tarz kadınlardan hoşlanırsın?” sorusuna, “Kadında en sevdiğim şey kusurdur” diye yanıt veren Cindoruk, en beğendiği kadının Penélope Cruz olduğunu söyledi.

Nasıl flört etmeyi seversin?” sorusuna ise “Çok dikkat çekmeyi sevmem, utangaç bir yapım vardır diyen Cindoruk, kaçamak bakışlarla şansını zorladığını ifade etti.

“Bir kadının en hassas noktası nedir?” diye yöneltilen soruya ise verdiği cevap “duygularıdır” oldu. Bir kadını üzmemek ve kırmamak gerektiğini söyleyen Cindoruk, bir erkeği hayata bağlayanın kadın olduğunu dile getirdi.

“Ne zaman evleneceksin?” sorusuna ise Cindoruk’un verdiği yanıt şöyle oldu: “O kadından bir çocuğum olsun istiyorsam ve onunla yaşlanmak istiyorsam evlenirim.”

