Dünyaca ünlü model Cara Delevingne ve başarılı oyuncu Michelle Rodriguez evlenmeye karar verdi.









Dünyaca ünlü model Cara Delevingne ve Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızı Michelle Rodriguez arasındaki aşk yeni bir boyuta taşınıyor.Bir süredir aynı evde yaşayan ikili, evlenmeye karar verdi. 21 yaşındaki Cara'nın Michelle'e tutkuyla bağlı olduğu ve 35 yaşındaki sevgilisiyle evlenmek istediği iddia edildi. Cara'nın aklında sevgilisiyle Niagara Şelalesi'nde sürpriz bir nikah var. Cara'ya yakın bir kaynağın iddiasına göre seksi model, kimseye haber vermeden evlenmek istiyor. Delevigne'nin bu isteğini "Tipik uçuk fevri Cara" olarak tanımlayan kaynak, 21 yaşındaki modelin "ölümüne ciddi" olduğunu söyledi. İkili ilk kez New York'ta Lakers'ın maçını izlerken samimi bir şekilde görüntülenmişti. Maç esnasında esrar içen ikili, hareketleriyle etraflarına huzursuzluk vermişti. Lezbiyen ilişkiler yaşayan Cara'nın Rihanna ile de arası çok iyi. İkili sık sık birlikte görüntüleniyor.