Çekmeceler filminin galası yapıldı

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Çekmeceler'in galası, 4 Mart Çarşamba akşamı Zorlu PSM’de, kıyafet ve aksesuarlarından mavinin eksik olmadığı yüzlerce davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Film ekibinin yanı sıra, Demet Evgar, Tuba Ünsal-Mirgün Cabas, Leman Sam, Şevval Sam, Hatice Aslan, Ömür Gedik, Yüksel Aksu, Tolga Örnek, Özge Fışkın, Gonca Vuslateri, Sumru Yavrucuk, Nurseli İdiz, Taylan Kümeli-Gökhan Arsoy, Nefise Karatay, Aslı Öymen, Betül Arım, Serkan Çayoğlu, Nilperi Şahinkaya, Jale Arıkan, Dağhan Külegeç gibi sanat ve medya dünyasından birçok önemli ismin katıldığı galanın sunuculuğunu ise yapımcı Nurhan Özenen ve oyuncu Kerem Can üstlendi.

Çok konuşulan ve tartışılan “Zenne" filminin yönetmenleri M.Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yeni filmleri “Çekmeceler"in galasına; tüm ekip ve davetliler, filme hakim olan mavi renk tonlarında kıyafet ve aksesuarlarıyla katıldılar. Sunuculuğunu yapımcı Nurhan Özenen ile aynı zamanda “Çekmeceler”de de rol alan, “Zenne”nin yıldızı Kerem Can’ın üstlendiği gecede; yönetmenler ve kalabalık oyuncu kadrosu, film gösteriminin ardından sahneye çıkarak tüm ekibe teşekkür ettiler. Gösterimin ardından düzenlenen kokteylde davetlilerle bir araya gelen film ekibi, aynı zamanda filmle ilgili soruları da yanıtladılar. Sadece 18+ izleyici kitlesi tarafından izlenebilecek olan film, 6 Mart’ta sinemalarda olacak. Film, kız çocuk ve ergen cinselliğinin neresinden tutacağını bilemeyen aktör bir anne-babanın, kendi kompleksleri arasında kızlarının bedeninde ve ruhunda açtıkları yaraları anlatıyor.

Senaryosu gerçek karakter ve hikayelerden esinlenerek M.Caner Alper tarafından kaleme alınan filmde başrolleri Ece Dizdar, Taner Birsel, Tilbe Saran, Nilüfer Açıkalın ve Hakan Çimenser paylaşırken; kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmde ayrıca Pınar Töre, Tuğrul Tülek, Burak Altay, Gizem Erdem, Yekta Kopan ve Cengiz Coşkun rol alıyor.