Cem Yılmaz boşanıyor mu?

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Cem Yılmaz-Ahu Yağtu çiftinin boşanma kararı aldığı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda yaşadıkları bir tartışma sonrası evlerini ayıran Cem Yılmaz-Ahu Yağtu çiftinin boşanma kararı aldığı iddia ediliyor.



Evde yaşadıkları tartışma sonrası Levent'teki ofisinde kalmaya başlayan Cem Yılmaz'ın dün eşiyle bir araya gelip, konuştuğu ve yollarını dostça ayırma kararı aldıkları ileri sürüldü. Aile büyüklerinin ve dostlarının da barıştırma çabaları sonuç vermediği, Yağtu ve Yılmaz'ın bir protokol hazırlayarak önümüzdeki günlerde mahkemeye başvuracakları söyleniyor.



10 Mart 2012'de Pera Palas'ta evlenen çiftin Kemal adında bir oğulları bulunuyor.